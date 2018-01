Souvenez-vous de ce mauvais film, oui, oui, je parle bien de. LE film qui devait être une pure tuerie, le rassemblement des super-héros de l'univers DC fut finalement une énorme déception.Eh bien d'après Amazon.DE, le film aura droit à une petite Director's Cut avec seulement 15 minutes de scènes supplémentairesPour rappel, Batman v Superman avait eu droit à 30 minutes et Suicide Squad 13 minutes dans leurs version Blu-ray.Le film sera disponible en Blu-ray le 21 Mars.Petit HS: Lindsey Lohan voudrait le rôle de BatgirlJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Justice League [4K Ultra HD + Blu-ray 3D + Blu-ray + Digital UltraViolet - Édition boîtier SteelBook] 35€

posted the 01/07/2018 at 10:26 PM by leblogdeshacka