HelloVoici un petit avis sur Xenoblade Chronicles 2.Avant de commencer, je préviens je suis pas un expert pour écrire des avis sur les jeux, et écrire en général lol. et c'est mon premier JRPG en plus.Graphismes:On va se mentir techniquement c'est pas au point (donc je comprend que c'est sur une console portable) mais bon la résolution dynamique sa compense meme pas les chutes des fps...Heureusement que la direction artistique est là (j'ai adoré personnellement) et le chara des Lames est vraiment varié (pour les "uniques" du moins).Bande Son:Les musiques sont vraiment bonnes (je suis pas un expert en B.O.) mais chaque endroits son univers sonore.Et j'ai pris le DLC gratuit pour les voix jap, je trouve que sa passe mieux (vue qu'il y pas de VF autant mettre les voix jap), ceux qui aime pas les "dialogue en combat" on peut les réduire ou couper.Gameplay:C'est simple mais ultra complet, simple car il r'ajoute petit à petit des techniques sur les anciennes, et du coup sa devient ultra complet au final.Savoir qu'elle lame prendre, pour quel combot, j'adore ce petit coté stratégie/équipe.Histoire:Un peu classique (on est élu pour sauver le monde), mais sa marche sur moi ici, j'ai passé 96h sur le jeu. L'univers aide vraiment, surtout avec des personnages biens charismatiques.Et les petites interludes pour en apprendre plus sur les Lames ou Pilote.Autres:IA des alliés font un peu n'importe quoi, du genre "YOLOOOOOOOO" et hop dans le vide lol (hors combat).IA des ennemies volants, donc eux quand ils meurent, ils tombent dans le vide et ton loot avec, certains refusent les combats sur la terre ferme lol.L'obtention des Lames: des Lootbox... Je comprend pas, on est le Pilote ultime, mais on peut avoir des Lames pourri... lolLes maps, ils faut jongler entre la mini map et la map complète, mais si c'est un peu mieux depuis la dernière MAJ.Bref, ce jeu est une très bonne découverteDésolé pour les fautes ou quoi.