Hello les gens,

J'ai une Wii U avec un controller Pro mais pas de gamepad. Me demandez pas pourquoi!

En mémoire (32Go+clé64Go) y'a:

- Zelda Botw

- Zelda windwaker

- Mariokart 8 (avec DLC)

- Mario3dworld

- new mario bros wii u

- Yoshi and wooly world

- Bayonetta 2

- shovel knight

- fast racing neo

- pokken DX

- mario smash tennis

- Donkey Kond tropical

- Splinter cell Blacklist

Compatible aussi avec gxloader pour wii et gamecube.

Je l ai utilisé pour retourner Zelda botw mais maintenant plus d'utilité (passé à la One).

Si ça peut interessé qcqn en MP.

Sans gamepad difficile de passer d autres jeux et on peut plus toucher les parametres mais bon pour jouer aux jeux cités au pad pro c nickel. Ni plus ni moins!

J ai call of ghost aussi en dvd, impec à la wiimote.

Ouvert à propositions!!