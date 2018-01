Salut tous le monde,



J’échange mon exemplaire de Metroid samus returns neuf jamais utilisé contre un des jeux ou consoles suivantes:



PS2 NEUVE

PS3 SLIM 250/500GG NEUVE

Cursed castilla ps4

Ane san pc engine

Kiki Kaikai pc engine

Spriggan pc engine

Soldier blade pc engine

Crows the battle action sega saturn jap



je cherche aussi l'Intégrale Kimengumi (collège fou fou fou 20 tomes) aux éditions black box



Ou autres jeux retro (super famicom, saturn jap, pc engine hu card/cd rom) de même valeur en main propre sur paris. Merci de me faire vos propositions



De préférence en main propre sur paris ou envoi possible