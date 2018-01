Salut les kyogamer !

Je viens vers vous pour ceux qui ont 2min a m'accorder, pour me donner un petit coup de main, ou si quelqu'un a un conseil a me donner. Je m'explique :

Le wifi sur mon ordi se "desactive" au bout d'un certain temps sur internet, alors que sur mon tel et sur la ps4, no probleme !

Je suis systematiquement obligé de rédemarrer mon ordi pour que la wifi revienne...

En gros, d'un seul coup, tout les wifi disparaisse, et revienne au bout de 3sec avec zero barre de reseau, et là, impossible de se reconnecter sauf si je redémarre...

Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !!!