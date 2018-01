C'est un sujet très délicat mais qui traite de l'actualité de YouTube et plus sensiblement de la culture non seulement du Japon mais du monde car ce n'est malheureusement pas une première pour la personne concernée.Je me rappelle vaguement de l'affaire PewDiePie ce fameux "YouTuber gamer" aux vidéos que je qualifierais simplement d'inclassable, sujet qui a été relayé ici même d'ailleurs mais je ne me rappelle plus qui l'avait écrit, bref affaire où ce dernier avait notamment fait un scandale auprès de la presse pour des déclarations antisémites et cela lui a couté beaucoup notamment une rupture de contrat avec Disney.Mais ce qui s'est passé il y a une semaine est beaucoup plus grave tant YouTube a complètement participé à la dégradation du système et cela pose un réel problème quant aux contenus diffusés à l’avenir sur la plateforme.L’affaire concerne Logan Paul. Si vous êtes comme moi, vous ne le connaissez probablement pas ou alors vous avez déjà entendu parler de quelques affaires que lui et son frère Jake Paul ont généré ces derniers mois. Logan est un YouTuber américain issue de ce qu’on appelle la "génération Vine" et est aujourd’hui l’un des plus gros influenceurs d’Internet, c’est un acteur et l’égérie d’une marque de vêtements. A lui seul il compte 15M d’abonnés et ça chaîne principale est orientée vers le jeune public (enfants et jeune adolescents).Le 31 décembre dernier, Logan Paul a posté une vidéo où il visite avec ses amis la forêt japonaise d'Aokigahara surnommée la Forêt des Suicides car c'est tout simplement un lieu de suicide connu des japonais. Au cours de ce voyage dans la forêt, Logan et ses amis ont trouvé le cadavre d'un homme pendu à un arbre. Et cela n’aurait pas fait scandale si ça c’était arrêté là...Logan Paul et sa bande ont délibérément filmé le corps de la personne morte (en la floutant mais en zoomant sur les mains notamment), et le plus ignoble : avoir rigolé et blagué de leur « découverte » jusqu’à la fin de leur vidéo. Ils ont totalement manqué de respect envers la victime sans penser une seule seconde aux difficultés que celle-ci a éprouvée précédant son acte. Et évidemment, le bouquet a été que la vignette de la vidéo mettait en avant le cadavre de la personne pendue, floutée mais bien visible. Comme si ça ne suffisait pas...En 24h la situation a pris une ampleur importante : la vidéo figurait dans les tendances à plus de 6M de vues et je ne sais plus combien de « like ». Il y a eu une vague de mécontentement de la part d’utilisateurs sérieux pour retirer la vidéo, mais YouTube n’a rien fait. YouTube a bien vérifié manuellement la vidéo, mais n’a rien fait pour ce ne serait que restreindre l’âge de visionnage : Logan Paul est l’une de leur figure important, il a carte blanche. Pire encore, les chaînes qui repostaient la vidéo et même certaines chaînes qui ne faisaient que partager leur réactions et mécontentements se faisaient signaler automatique et retirer leur vidéo. PewDiePie justement a vu sa critique de Logan Paul supprimée par les robots de YouTube !Suite à de nombreuses plaintes, Logan Paul et son équipe ont finalement retiré la vidéo et sur Twitter Logan a adressé une excuse qui malheureusement avait tout d’un message flattant son pur égo : « désolé, c’est une première pour moi » « c’est difficile quand on ne fait jamais d’erreur » « j'amasse déjà les vues » « écoutez j’ai trop de travail » « j’aime les gens » « #logang4life ». Rien, aucune pensée pour la victime, pour la famille japonaise du concerné, pour tous les gens qui ont été choqué par le comportement d’abrutis qu’il a eu à Aokigahara. Il a fait ensuite une vidéo d’excuse où il revient enfin sur des excuses plus propres, mais beaucoup de monde ont du mal à le croire sincère tant il faut rappeler qu’il est un jeune comédien.Donc ça c’est ce qui a fait polémique c’est 7 dernier jours. Un tas de YouTuber ont critiqué le comportement néfaste de Logan Paul et sa bande, même des acteurs populaires comme Paul Aaron ont vivement blâmé le jeune YouTuber. Mais si c’était juste ça encore et encore... Malheureusement ce n’est pas terminé : il y a 3 autres vidéos qui sont toujours en ligne sur sa chaîne et qui prouve ô combien Logan Paul est un abruti total. La chaîne YouTube We the Unicorns en a d’ailleurs extrait les passages les plus dégoutants, constatez par vous même :Ce qui s’est passé à Aokigahara est donc le climax de toute la connerie qu’il a fait lui et sa bande au Japon, en bafouant complètement les cultures locales, en emmerdant les gens durant leur travaux et routines, en détruisant une Game Boy comme un attardé, et en filmant le cadavre d’une personne. Aucun respect envers le peuple japonais, un peuple généralement introverti où il leur est difficile de s’ouvrir aux autres et surtout aux autres peuples, c’est un peuple qui avant tout montre du recule et du respect envers les autres.Et les gens qui se penchent aujourd’hui sur le cas de Paul Logan, qui découvrent sa chaîne et ses vidéos, commencent à voi le danger qui émane de Logan : c’est un puissant influence qui se croit faire de l’entertaining alors qu’il manipule ses fans, il les manipule en utilisant le nom de la marque de vêtement avec des valeurs d’argent, de sexe et de pouvoir, « si tu es un Maverick alors sois différent et outrepasser les règles ». Déjà bien avant, en Italie, Logan ne respectait pas les règles en se baignant dans les canaux de Venise ou encore en utilisant un drone au-dessus de l’arène de Rome. S’il n’a rien fait de suspect en France (visible dans sa chaîne), a bien déjoué les sécurités pour foutre son pote nain dans une valise dans un vol à destination de Paris.Et ses fans de 8 à 12 ans... Le défendent aveuglément et attaquent tous les autres YouTubeurs qui expliquent ce qui ne va clairement pas, jusqu’à entrer dans du racisme en insultant Reina Scully, une japonaise américaine choquée par les méfaits de Logan lors de son voyage.Et pendant ce temps-là, Jake Paul le frère de Logan lui aussi entre crée une nouvelle polémique ce début 2018 avec une vidéo qui cette fois a bien été retiré par YouTube pour je cite « contenu sexuelle », la vignette montrant littéralement Jake et sa partenaire en sous-vêtement dans une position sexuelle. Et quid des parents qui ont mit au monde ses deux énergumènes ? Ils soutiennent à 100% leur enfant ! Quelle question débile... Logan et Jake sont des sociopathes : ils ne pensent qu’à eux-mêmes sans penser aux conséquences sur leur entourage et des gens qui les suivent. Et c’est un mec comme ça qui est à la tête des Etats-Unis !!!Le gros problème dans tout cela, ce n’est pas tant Logan Paul car c’est un abruti qui a la chance de pouvoir s’exprimer. C’est clairement YouTube le problème. La vidéo de Logan Paul a enfrein les règles de YouTube et YouTube n’a rien fait pour enlever la vidéo parce que Logan était supposé être « clean ». La vidéo a bien enfrein la règle suivante :Et Logan (et ceux qui gèrent sa chaîne) n’a rien fait pour respecter le point suivant :Logan a tagué sa vidéo avec des termes comme « comédie » !!!! BORDEL DE MERDE.Je ne vais pas revenir sur les personnages de Logan et Jake Paul, je pense avoir résumer l’essentiel aujourd'hui. Logan Paul est muré dans le silence, mais malheureusement il va revenir tôt ou tard à l'action. Ce sont des personnes à éviter de toute urgent et si vous êtes parents, je sais que nous sommes en Europe et nous sommes moins concernés par ces gus mais s’il vous plait regarder ce que vos enfants regarde sur Internet et même sur la télévision (je pense aux téléréalités des chaînes comme NRJ12), pour le bien de leur éducation vis-à-vis d’eux-mêmes et du monde qui leur entoure évitez ce genre contenu totalement dépravant.Le plus ironique est que YouTube ne déprogramme même pas leur nouvelle série intitulée… « Voulez-vous voir un cadavre ? » (« Do you want to see a dead body ? »)...Si vous voulez en lire davantage, je vous conseille France Info : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/le-youtubeur-logan-paul-critique-apres-avoir-filme-un-cadavre-dans-la-foret-des-suicides-au-japon_2541941.html