Si Guillermo Del Toro a pris l'habitude se retirer de projets annoncés en toute dernière minute, le réalisateur aura longtemps préparé le terrain pour son Pacific Rim 2.Or si John Boyega continue d'assurer que le film profite d'une essence à la Del Toro, on peine à retrouver la patte du cinéaste dans ce qu'on a pour le moment vu de ce Pacific Rim : Uprising. En définitive, le besoin de passer la main à DeKnight sur le projet ne se sera pas fait pour un simple manque d'envie.Après des années de mise en jachère, Del Toro n'aurait simplement pas pu attendre les six mois d'attente supplémentaires imposés par un certain Vin Diesel, et le retour de son agent spécial aux virils tatouages. C'est ainsi qu'il l'explique, aux micros de KCRW.En définitive, le réalisateur très occupé par son projet La Forme de l'Eau (pour lequel il consentira même à mettre sa carrière en pause pendant quelques temps) aura vraisemblablement passé la main pendant la pause plutôt que d'attendre à nouveau pour retrouver ses chers robots.Toujours crédité au scénario et sur le design des créatures, Del Toro demeure présent dans l'esprit de Pacific Rim : Uprising, qui aura pris en cours de route un aspect plus japonais et typé grand public que le premier volet. On attendra de juger sur pièce, le 28 mars prochain.Si cette info s’avère être vrai , c'est très moche cette histoire car pour l'instant vu la bande-annonce, cet épisode ne ressent pas l'ambiance del Toro.