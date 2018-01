Je suis aller le voir hier et putain que c'est nul et ultra prévisible, perte de temps et d'argent comme toutes les suites, Conjuring 1 c'est le meilleur film d'épouvante de tous les temps actuellement le scénar est bon, les acteurs géniaux, les décors et l'ambiance au top James Wan est un génie, Conjuring 2 une blague hilarante qui ne fait pas peur, pour revenir aux Insidious le 1 et 2 sont pas mal sans être fou le 3 et 4 je pense que c'est les blagues en trop.Ah et si MR John R. Leonetti pouvait arrêter de faire des films, parce que c'est à cause de lui le bide de Annabelle 1 alias le mec qui à fait Mortal Kombat destruction (une belle bouse), et aussi l'autre chiasse de I wish faites un vœu à côté de ça Death Note de Netflix c'était mieux (j'ai regardé l'animé y a longtemps) (Non, c'est pas un troll j'ai bien aimé la version Américaine de Death note).Pour revenir à Conjuring 4, c'est long les jumpscares ne font pas effet car c'est visible à des kilomètres le coup du grand silence avec un gros bruit bien fort pour faire peur c'est râté, le perso d'Elise est cool mais pas besoin d'en faire des films de sous films, Conjuring aurait du s'arrêter au 2 après pour l'ordre de visionnage ça fait Insidious 4 -3 -1 -2 , espérons que le spin of sur la Nonne soit bien.