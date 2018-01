Dragon Ball Z Super GT

Rempli de fierté ! Vegeta défie le plus puissant !!

Vegeta défie le combattant le plus fort, Jiren ! Il ne reste plus que des combattants des Univers 7 et 11 ! Vegeta défie Jiren pour se battre à la place de Goku... !Freezer cette semaine : Il cible Dyspo ! Dyspo de l'Univers 11 tente de déstabiliser les guerriers de 'Univers 7. N'aimant pas cette stratégie, Freezer décide de s'en prendre à Dyspo.!(Traduction DB-Z.com)