Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :Plus d'un an après sa sortie, la bataille entre Square-Enix et les enseignes japonaises fait toujours rage pour écouler les stocks d'invendus. Vendu 980 yens, soit environ 7 euros 20, dans certaines enseignes, le jeu peine à se vendre, surtout pour cette licence forte jadis au Japon...Source : https://twitter.com/GameDataLibrary/status/94983442602809344

Who likes this ?

posted the 01/07/2018 at 10:26 AM by link49