La pression est littéralement immense autour du Direct de Janvier, alors que les rumeurs et les prétendus leaks prennent une ampleur inédite au sein de la blogosphère, voici un récapitulatif complet de toutes les rumeurs existantes à ce jour et sur ce il faut prendre la plupart des rumeurs qui vont suivre avec de grosses pincettes, tellement il s'agit de théories improbables, mais autorisez-vous quand même à rêver pendant quelque bonnes minutes.On commence avec les dires d'DasVergeben, il ne s'agit pas d'un inconnu pour beaucoup puisque qu'il est celui qui avait notamment annoncé avant l'heure l'arrivée des Tortues Ninja dans Injustice 2 ou encore SoulCalibur IV pour la PSX17, mais aussi tout un tas d'informations erronées. En novembre, il avait déjà fait parler de lui avec plusieurs leaks, dont certains se sont déjà révélés vrais, mais il est de retour sur Reddit en ce début 2018, notamment avant un Nintendo Direct dont l'existence ne fait déjà plus aucun doute.- Le Nintendo Direct devrait avoir lieu vers le début ou la mi-janvier, soit vers le 10 ou 11. Une présentation avec du lourd, mais tout ce qui suit ne serait pas mis en avant pendant le Direct.- SoulCalibur VI sur Switch, c'est très incertain. Même si DasVergeben fait confiance à sa source et que la demande des joueurs est forte, il serait difficile d'optimiser le jeu de combat pour la console, donc rien n'est encore certain. Mais il y aurait un peu d'espoir pour un futur portage.- Le service en ligne de la Switch serait présenté pendant le Direct, avec donc un programme d'abonnement et des récompenses.- La Console Virtuelle changerait sur Switch et serait liée au service en ligne.- Metroid Prime 4 serait co-développé par Bandai Namco et présent au Direct.- Un Animal Crossing serait en cours de développement, Nintendo voudrait le lancer vers le troisième trimestre 2018, il serait présent au Direct.- La huitième génération de Pokémon serait aussi présente, Nintendo met apparemment la pression aux développeurs pour que le jeu sorte fin 2018. Sauf que la Pokémon Company n'a jamais dévoilé de jeux Pokémon majeurs dans un Direct ou à l'E3, même DasVergeben doute donc de l'information.- Mother 3 aurait de grandes chances de sortir cette année. Selon la source, le titre serait déjà entièrement localisé et jouable, mais mis en retrait par Nintendo qui ne voudrait pas faire de l'ombre à ses autres sorties. En 2018, il y aurait quand même des ouvertures dans le planning de celles-ci.- Fire Emblem 16 sortirait pendant le deuxième ou troisième trimestre 2018 avec un évènement en mai pour dévoiler la date.- Un Wario serait développé pour les 3DS, mais rien sur Switch.- Le remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening sur 3DS serait l'épisode le plus impressionnant de la console portable, et il servirait de jeu d'adieu à la machine.- Grand Theft Auto V serait présent au Direct et sortirait sur Switch pendant le troisième trimestre 2018, ainsi qu'un autre jeu de Rockstar, probablement une version remastérisée de Red Dead Redemption.- Killing Floor 2 pourrait arriver sur Switch, mais pas de période en vue, sans doute 2018.- Blizzard porterait bel et bien Hearthstone sur Switch.- Un portage d'Injustice 2 sur Switch serait en cours.- La saga Ace Attorney aurait droit à deux compilations sur Switch, avec d'abord Phoenix Wright: Ace Attorney, Justice for All et Trials and Tribulations, puis Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies et Spirit of Justice, avec une sortie entre avril et octobre 2018. Un nouvel épisode serait quand même en développement sur Switch, avec une sortie prévue pour fin 2018 ou début 2019.- The Wonderful 101 pourrait bel et bien arriver sur Switch, reste à savoir s'il s'agirait d'un portage ou d'une suite.- Nintendo voudrait NieR: Automata, ça se murmurerait en interne, à voir si l'exclusivité console sur PS4 est temporaire.- Dragon Quest XI serait présent au Direct, pour enfin parler de sa version Switch et de la localisation. La sortie au Japon et en Occident pourrait se faire à peu près en même temps.- Dragon Ball FighterZ pourrait sortir sur Switch vers le troisième ou quatrième trimestre 2018.- Dark Souls aurait droit à une version remastérisée, pas sûr qu'elle serait exclusive à la Switch.- Le prochain Call of Duty pourrait sortir sur Switch et serait compatible avec le HD Rumble.( Alors là si c'était vrai- Fortnite pourrait arriver sur Switch assez rapidement.- Le développeur tinyBuild porteraitsur Switch et PS4, ainsi que certains de ses autres jeux.- Il s'agirait d'un successeur spirituel de Donkey Kong 64.- Le monde serait interconnecté et massif.- Vous pouvez aller n'importe où à n'importe quel moment (les développeurs ne sont pas bloqués par manque de capacités de la console)- Bien que le monde ouvert soit énorme, il est effectivement utilisé correctement car il a été développé aux côtés d'Odyssey. Beaucoup d'idées ont été échangées.- 5 Kongs jouables avec des capacités uniques.-La résolution de casse-tête consiste à utiliser 2 ou 3 Kongs à la fois pour créer une synergie. Pensez BoTW, mais beaucoup plus axé sur l'action.- New Donk City est le seul monde qu'ils révèlent pendant le Direct. Il est beaucoup plus grand que la version d'Odyssey, n'est pas dans le ciel et est envahi par la nature.- L'accent est mis sur les "graphismes photoréalistes " dans les environnements. Ils veulent retrouver ce " sentiment DKC ".- Vous voyagez entre les zones dans un wagon minier.Il y a des sections en 2D.- En voyant BoTW, ils ont retardé le jeu. Cela a payé.- Il y aurait plus de 1 199 objets principaux à collecter.Enfin, on finit avec le leak d'un utilisateur de 4chan pour le prochain Direct, auquel on peut voir les dates théoriques de certains jeux ( encore théoriques ) prévu pour la Switch, à prendre évidemment avec des pincettes.Sans oublier qu'on pourra éventuellement compter sur la présence du nouveau Yoshi, Kirby, Project Octopath Traveler, et peut-être Bayonetta 3 ! Mais verra-t-on aussi l'arrivée fracassante de Super Smash Bros. sur Switch ? L'avenir seul nous le dira, en tout cas espérons une annonce demain pour le Direct du 11 Janvier et croisons tous les doigts pour une édition mémorable pour bien commencer 2018 !Et vous, qu'attendez-vous du Direct ?