Hey :-D ! J'avais posté un petit article sur des musiques (amateur) que j'avais trouvé sur Overwatch, et j'me suis dit : C'est dommage qu'on ai pas vraiment de tels parodies en français (cela dit, on a le Rap de Squeezie sur Overwatch, et c'est plutôt pas mal à mon goût hein) ^^ !Du coup... J'ai mis la main à la pâte et j'me suis fais mon petit kiffeCa m'aura rappelé à quel point c'est un milieu difficile en fait la musique, et que rapper, c'est pas aussi évident qu'il n'y parait ( essayez et vous verrez) !Bref, j'suis plutôt content du résultat, et j'avais envie de la partager avec vous.Enjoy, et bonne chance sur vos ranked pour ceux qui vont jouer à Overwatch ce dimanche