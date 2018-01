Charts

Charts basées sur les données Media Create (hors dernière semaine de décembre via Famitsu)()* = non présent chaque semaine dans le topSwitch 237.000 / PS4 103.000 / 3DS 77.000 / PSV 15.000(New) NS Super Mario Odyssey : 462.000(New) PS4 Gran Turismo Sport : 167.000NS Splatoon 2 : 81.000NS Mario Kart 8 Deluxe : 51.000NS 501.000 / 3DS 154.000 / PS4 140.000 / PSV 21.500(New) 3DS Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon : 1.502.000NS Super Mario Odyssey : 392.000(New) PS4 Call of Duty WWII : 306.500NS Splatoon 2 : 137.500(New) NS Xenoblade Chronicles 2 : 98.000NS Mario Kart 8 Deluxe : 88.500PS4 Gran Turismo Sport : 31.000*NS 771.000 / PS4 272.500 / 3DS 215.000 / PSV 38.5003DS Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon : 542.000NS Super Mario Odyssey : 518.000(New) 3DS Yo-kai Watch Busters 2 : 425.000NS Splatoon 2 : 343.500NS Mario Kart 8 Deluxe : 273.000(New) PS4 Yakuza Kiwami 2 : 182.000(New) PS4 Earth Defense Force 5 : 180.000NS Xenoblade Chronicles 2 : 52.000PS4 Call of Duty WWII : 34.500Switch 1.509.000 / PS4 515.500 / 3DS 446.000 / PSV 75.000(New) 3DS Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon : 2.044.000(New) NS Super Mario Odyssey : 1.372.000NS Splatoon 2 : 562.000(New) 3DS Yo-kai Watch Busters 2 : 425.000NS Mario Kart 8 Deluxe : 412.500(New) PS4 Call of Duty WWII : 341.000(New) PS4 Gran Turismo Sport : 198.000(New) PS4 Yakuza Kiwami 2 : 182.000(New) PS4 Earth Defense Force 5 : 180.000NS The Legend of Zelda: Breath of the Wild 167.500(New) NS Xenoblade Chronicles 2 : 150.000(New) 3DS Kirby: Battle Royale : 124.000(New) 3DS Style Savvy: Styling Star : 111.500NS Pokken Tournament DX : 106.000*3DS Animal Crossing New Leaf Amiibo : 98.000NS 1-2-Switch : 58.500*NS Arms : 52.500*(New) 3DS Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions : 50.000*(New) 3DS Mario Party Top 100 : 46.000NS Snippercmips Plus : 34.000