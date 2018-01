Enfin une très très très bonne nouvelle.



Anciennement connue sous le nom de XBMC, l’application Kodi offre un média center aux consoles Xbox One et Xbox One X. Disponible gratuitement sur le Windows Store, Kodi révèle les fonctions TV et enregistreur jusqu’alors inexploitées par Microsoft.

L’application Kodi n’est pas réellement une nouveauté en soi, puisqu’elle est sortie en 2003 sous le nom XBMC, cette application permettait en effet aux propriétaires de Xbox d’utiliser leur console comme d’un média center. Avec la sortie de Kodi, cette appellation étant apparue en 2014, ce sont à leurs tours les consoles Xbox One et Xbox One X qui bénéficient de cette fonctionnalité.



Microsoft annonce le débarquement surprise de Kodi sur Xbox One

Loin de renier ses origines, Kodi vient ainsi étendre le champ d’action de XBMC, dont le succès avait été retentissant sur Windows, Linux, OS X, Android, iOS et Raspbian.



Les usagers y retrouveront rapidement leurs marques, Kodi reprenant toutes les fonctions de son prédécesseur. Comme avant, Kodi créera donc une bibliothèque personnalisable, facilitant l’usage des fichiers multimédias présents sur la machine. Mieux encore, Kodi est capable de retrouver les noms, titres, et jaquettes, via une base de données prévue à cet effet.



Kodi, enfin disponible sur le Xbox Store

Avec ce XBMC (Xbox Media Center) nouvelle génération, les consoles Xbox One et Xbox One X profitent d’un formidable outil pour concurrencer PLEX. Remarquons au passage que par cette sortie surprise, Microsoft se décide enfin à activer et exploiter les fonctions enregistreur et TV dont disposent les Xbox One : de belles perspectives à venir pour les usagers.



Sa mise en service, encore en cours de progression dans certains pays européens, est en bonne voie et l’application est déjà disponible en téléchargement gratuit sur le Windows Store. Notons d’ailleurs la grande diversité d’extensions disponibles sur le catalogue dédié.



Auparavant, il était nécessaire d’apporter des modifications à sa console pour installer l’application. Dorénavant et par le biais de Kodi, les utilisateurs peuvent non seulement savourer leurs films et vidéos du moment, mais également personnaliser leurs classements, le tout sans complication. Réputé extrêmement malléable, l’application bénéficie d’un grand nombre d’add-ons. Une application qui vaut vraiment un petit détour si vous possédez l’une de ses consoles…



https://www.begeek.fr/kodi-debarque-xbox-one-s-xbox-one-x-259007