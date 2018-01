Alors que les rumeurs et les leaks s'intensifie vers une ampleur inédite et que Nintendo de son côté fait toujours la fine bouche quand à une officialisation du théorique Direct du 11 Janvier, voilà que la branche américaine semble ironiser sur l'existence du Direct via un tweet montrant le perroquet de Super Mario Odyssey Perrotruc sur un banc. Là, l'image est accompagné de la légende " Quel est le secret que vous cherchez? Je le sais, je le sais, ha HA! Je ne peux pas te le dire! ♪ Il se cache quelque part et sans jeter un coup d'oeil! ♪ Allez le trouver, allez le trouver, scra-CAW! "



Alors, simple troll ou un clin d'œil qui tease pour de vrai l'arrivée du Direct ? Réponse ce lundi.