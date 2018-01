C'est ce quea en effet déclaré àsur l’avenir de son casque de réalité virtuelle, le. Selon le journal, Sony s'attend à ce que le catalogue PSVR atteigne les 280 titres disponibles d'ici fin 2018, ce qui supposerait une augmentation de 80% du catalogue actuel des titres, composé de 150 titres. Une hausse due aux ventes du casque qui attirent de plus en plus développeurs.Un petit aperçcu de ce qui arrive d'ici Mars.

Like

Who likes this ?

posted the 01/06/2018 at 06:29 PM by lightning