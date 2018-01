Bonsoir à tous les amis c'est David lafa... Bonsoir à tous pardon.Bon récemment je me suis mis à L'univers "Fate" j'avais vu Fate Stay Night l'année dernière et je me suis dit je veux être à jour là dessus mais pas maintenant flemme y'a déjà l'univers de monogatari que je dois rattrapé...Bref nouvel année nouvel résolution j'ai commencé Fate Zero et je joue aussi aumobile Fate Grand Order, il n'est pas dispo en Europe malheureusement mais disponible en anglais sur QooApp franchement l'histoire est pas mal et le gameplay et moins frustrant que certains F2P je trouve mais c'est mon avis. Bon maintenant voilà mes questions :- Si j'ai bien compris après fate zero on à le choix entre 3 scénario : Fate stay night, Unlimited Blade works et Heaven's feel du coup y'a un scénario canon ou les 3 sont valable et chacun choisi pour lui quel est le scénario canon ?- Je sais qu'il y'a des spin off à l'univers, Apocrypha, Extra, Grand order mais ont il un lien avec l'univers original je sais que grand order oui mais je vais pas spoiler.- Ma copine m'a dit que de base la licence c'est un jeu à caractère hautement sexuel c'est vraiment si hard que ça en vrai ? J'aurais bien chercher sur le net mais pas trop envie de voir des perso que je trouve stylé se faire *****- POURQUOI bordel chaque perso masculin qui a marqué l'histoire bah dans l'univers de Fate on apprend que en fait c'etait une femme ? Y'a une raison logique qu'on apprend après ou c'est juste pour le kiff qu'ils font ça ? ( R.I.P Attila le hun . Si vous voulez rire tapez Altera fate grand order vous verrez à quoi ressemble ce bon vieux Atilla dans fateSinon y'a d'autres amateur de l'univers fate ici ? Moi j'apprécie de plus en plus grâce à fate zero, fate stay night c'était assez bof je trouve et on m'a dit que unlimited blades works et apocrypha sont pas mal voir mieux, j'ai hâte.Sur ce bonne soirée à vous et merci d'avance pour les réponses