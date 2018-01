Voici une Information concernant entre autres la Nintendo Switch :On commence tout d'abord par les meilleures ventes de l'année dernière au Japon. Les choses à remarquer : Pokemon Ultra Moon/Sun dépasse les 2 millions, Dragon Quest XI, licence historique, est dépassé par Splatoon 2 dans sa version 3DS et par un Mario 3D dans sa version Ps4, et 11 jeux sur les 15 premiers sont sortis sur une console Nintendo.Enfin, au cours des 44 premières semaines, on remarque la Nintendo Switch fait un core proche de la Wii et de la DS au Japon. Un très bon signe...Source : https://twitter.com/GameDataLibrary/status/949510242014023681