"Disney se prépare à ce que le film Han Solo explose en vol. Ils étaient inquiets avant la controverse Les Derniers Jedi, mais maintenant en gros ils ont fait une croix sur la réussite de Solo. L'acteur principal, Alden Ehrenreich, ne sait pas jouer et il avait un coach pour ses dialogues dans toutes ses scènes. De plus, le script est irréalisable. Ça va être le carambolage."

Il y a quelques jours, plusieurs visuels promotionnels du film Solo : A Star Wars Story ont fuités avant un démenti de Disney et LucasFilm. Mais aujourd'hui, des visuels des sets LEGO viennent remettre en question le démenti de Disney et LucasFilmNouveau Stormtrooper pour cet épisode StoryLe Faucon est magnifiqueUn landspeeder avec les personnages Han Solo et Kura (personnage joué par Emilia Clarke).Le film serait raté et serait même une catastrophe au box office d'après une source proche de Disney :Emilia Clarke incarnera une certaine Qi'Ra, Woody Harrelson sera Tobias Beckett et Thandie Newton sera Quay Tolsite.Petite interview sypa de Donald Glover sur le site https://www.planete-starwars.com/actualites/spin-off-han-solo-donald-glover-donne-quelques-informations-sur-le-tournage-de-solo-n18833.html