Humour

Salut à tous et bonne année !La version 2 de ma parodie de FF7 est à présent disponible. Celle-ci corrige plus de 50 dialogues, bugs de script et incohérences, tout ça relevé sur l'ensemble du jeu, et parodie quelques nouvelles choses en plus comme le nom de toutes les limites du jeu et leurs attaques associées.À cette occasion, j'ai réalisé la nouvelle vidéo ci-dessous. Attention cependant, après la première minute, celle-ci présente le moment où les personnages se retrouvent au) pour résumer leur périple. Ça spoile donc la première partie du jeuUne version 3 devrait voir le jour d'ici le printemps, normalement, mais celle-ci sera différente dans le sens où il ne s'agira plus de parodier encore plus, ou alors très peu. Non, cette fois-là, ce sera pour intégrer le niveau de difficulté du "hard mod" de Mexico , histoire de contenter ceux qui veulent en plus un bon challenge !En attendant, meilleurs vœux et que tout aille bien pour vous