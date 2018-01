Bonjour, je vous partage l'info, je l'ai également posté sur le site dealabs :Je cherchais à précommander le jeusur différents sites et je suis tombé sur Gamebillet (vendeur certifié) qui propose une remise sur toutes les versions du jeu.Gamebillet est le vendeur qui propose déjà le jeu le moins cher sur PC, mais avec le code promo, on trouve pas moins cher pour l'instant (même sur les sites comme Instant Gaming).: 46,99 € --->(avec le season pass pour les 8 persos en DLC) : 77,65 € --->- Edition(avec le season pass pour les 8 persos en DLC + musiques de l'animé + voix commentateur) : 91,19 € --->Date de sortie du jeu :Le code promo à utiliser :Perso je trouve ça intéressant pour un un vendeur de confiance !

posted the 01/06/2018 at 02:09 PM by jihawk