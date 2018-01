Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Des employés d'Insomniac Games et Marvel ont pu tester le jeu durant deux jours et sont séduits par ce que va proposer le titre. On ne sait cependant pas l'avancement du jeu, qui sortira cette année. Plus qu'à attendre patiemment sa date de sortie...Source : https://www.true-gaming.net/home/359099/