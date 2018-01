Avez-vous déjà entendu parler du projet Dark Odyssey ?



Saviez-vous qu'à l'origine, le héros Kratos était baptisé Dominus ?

Pourquoi le premier volet de God of War avait été imaginé, au départ, en vue à la première personne ?



Lancée en 2005 sur PlayStation 2, la série God of War s’est rapidement imposée comme une licence majeure de l’industrie du jeu vidéo de ces 10 dernières années. Brutales, frénétiques, arrogantes, les aventures du spartiate Kratos redéfinissent le genre beat’em all/aventure sur fond de mythologie grecque avec, pour dénominateur commun, une réalisation spectaculaire et une action enragée.



A quelques mois de la sortie de God of War sur PlayStation 4, Pix’n Love et l’auteur Alexandre Serel, vous proposent de découvrir les secrets de fabrication des différents épisodes : processus de développement, choix marketing, direction artistique et anecdotes insolites vous feront voyager au cœur d’un univers résolument haletant !

Pix’n Love va sortir un livre sur la saga God of War le 19 Mars. Le livre retracera toute l'histoire de Kratos, du projet Dark Odyssey à l'histoire de God of War.Une version collector est disponible en préco uniquement sur le site Pix'n Love pour 34.99€Un fourreau en carton exclusif avec dorure à chaud.Un certificat d’authenticité numéroté.L’Histoire de God of War en couverture cartonnée rigide.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens L'histoire de God of war 37€ editionspixnlove 34.99€ The Art of God of War (Anglais) 37€