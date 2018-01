Une question, principalement la seule qui m'as trotter pendant le teaser Bayonetta 3 est:Bon on la voit avec le look du 1er Bayonetta, par contre peut être que c'est juste pour le teaser?Personnellement j’aimerais mieux un nouveau look, après si le look du 1 est justifié pour certaines raisons pourquoi pas, mais reste qu'un nouveau serait meilleur imo (à la limite quelque retouche par ci par la quoi)Vous en pensez quoi?