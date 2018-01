Neil Druckmann (The Last of Us) nous partage son TOP 11 de l'année 2017 sans ordre de préférence sur son compte Twitter. Voici sa liste:-Zelda : Breath of the Wild-Mario : Odyssey-Cuphead-Resident eVII : Biohazard-Horizon : Zero Dawn-Golf Story-PUBG-HellBlade : Senua's Sacrifice-What Remains of Edith Finch-Sonic ManiaEt le 11eme n'est d'autres que The Evil Within 2 de John Johanas et de Shinji Mikami. Neil vient juste de le finir hier et le rajoute donc à sa liste des meilleurs jeux de 2017. Il recommande donc absolument The Evil Within 2 à ses fans (forcément le jeu à un gros côté The Last of Us, saupoudré aux épices Resident Evil 4 et Silent Hill).On espère quand même de bonne vente pour cette production Mikami pour un hypothétique troisième volet un jour...