Bonjour à tous,



J'avais commandé un exemplaire de cloud en version jap (tenue classique) que je n'avais jamais reçu et fait une deuxième commande ailleurs. Je viens de finalement recevoir le premier et j'en ai deux du coup. A 20€, cela intéresse-t-il quelqu'un sur lyon ?



Sinon j'ai un lot d'amiibos que je gardais en stock pour échange à l'époque des galères de précommande et que je n'ai jamais pris le temps de mettre ensuite en vente sur LBC, je les brade à 8€ pièce (ils sont neufs et non déballés) si ça intéresse quelqu'un sur Lyon, il y a :

- Bowser Jr

- Shulk

- Robin (boite abimé)

- Harmonie (deux exemplaires)

- King Dadidou

- Dr Mario



Si quelqu'un veut le lot complet (les sept plus haut + Cloud) je peux lui faire un prix, dites moi par MP.



Bon we à tous !