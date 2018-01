Bon alors avec Tekken 7 qui se vends très bien, et qui en même temps introduit des concept qui, je ne dirais pas sont mauvais, mais pas trop dans l’esprit de la franchise, comme Geese Howard ou Eliza qui sont des Shotos, et biensur AkumaBref Harada et son esprit farefelou "je m'en fou je mets ce que je veux dans le jeu tant que ça se vends", je m'attends déjà à voir des persos shotos style 2D dans un prochain Opus, ce qui est quand meme dommage car je trouve que ça s’éloigne assez de l'esprit original de la série, et puis Tekken veut dire pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas: The King Of Iron Fist Tournament!!Sur ce vivement un nouveau Virtua Fighter, un jeu de combat basé sur du pure arts martiaux/ corps à corps, parceque déja vivement... et histoire de relever le niveau.