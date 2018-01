Hello!Pour alimenter ma petit One S à 109€ (merci micromania!), je cherche des idées de jeux dispo et à venir en "Horreur".Je connais les classiques RE7 et autres EW2, je cherche plus des petits jeux meconnus.Par exemple je viens de me faire Layer of Fear et c'était sympa! J'attends Soma aussi.J'ai entendu parler de Last Hills et Alison Road mais ça pue le Vaporware...?Merci de vos suggestions