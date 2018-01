Voici le Top Famisu allant du 25 au 31 décembre 2017 :01./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 89.033 / 1.103.744 (-28%)02./04. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 80.126 / 1.752.096 (-40%)03./01. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 79.214 / 1.324.280 (-58%)04./02. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon # (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 58.865 / 2.003.607 (-66%)05./00. [3DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo) {2017.12.28} (¥4.980) - 46.188 / NEW06./03. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword / Magnum (Level 5) {2017.12.16} (¥4.800) - 32.408 / 396.464 (-78%)07./07. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 28.035 / 688.044 (-23%)08./12. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) - 18.386 / 296.288 (-20%)09./15. [PS4] Earth Defense Force 5 (D3Publisher) {2017.12.07} (¥7.800) - 14.682 / 188.904 (-18%)10./11. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) - 13.262 / 285.063 (-43%)11./18. [PS4] Yakuza: Kiwami 2 # (Sega) {2017.12.07} (¥7.590) - 12.342 / 181.864 (-14%)12./10. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) - 10.915 / 176.381 (-54%)13./23. [NSW] Xenoblade Chronicles 2 # (Nintendo) {2017.12.01} (¥7.980) - 9.831 / 149.390 (-16%)14./06. [3DS] Kirby Battle Royale (Nintendo) {2017.11.30} (¥4.980) - 9.284 / 121.294 (-79%)15./00. [PS4] Call of Duty: WWII # (Sony Interactive Entertainment) {2017.11.03} (¥7.900) - 8.323 / 341.107 (+8%)16./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 7.947 / 319.611 (-52%)17./25. [NSW] FIFA 18 (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥5.800) - 7.390 / 57.303 (-34%)18./17. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco Games) {2017.09.07} (¥6.800) - 6.713 / 90.839 (-57%)19./28. [NSW] Snipperclips Plus: Cut it Out, Together! (Nintendo) {2017.11.10} (¥3.280) - 6.496 / 33.790 (-26%)20./14. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) - 5.936 / 109.033 (-72%)Le jeu Yo-Kai Watch Busters 2 perd trois places, Okami HD quitte le classement, Yakuza Kiwami 2 gagne sept places, Xenoblade Chronicles 2 gagne dix places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd deux places, Super Mario Odyssey perd aussi deux places, Splatoon 2 gagne également deux places, Mario Kart 8 Deluxe gagne quatre places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch reste stable, Pokken Tournament DX gagne deux places, Arms gagne une place, 1-2-Switch gagne quatre places et Dragon Ball : Xenoverse 2 for Nintendo Switch gagne une place…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 115 25502. Ps4 : 58 18203. 3DS : 35 35704. PsVita : 7 04005. Xbox One : 28706. WiiU : 6907. Ps3 : 22La Nintendo Switch reste stable, et la 3DS et la Ps4 échangent leurs places…Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-52-2017-dec-25-dec-31.14650/