Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Alors qu'il semblerait que la console soit maintenant trouvable dans les enseignes japonaises, ce sont maintenant certains jeux qui sont introuvables. En effet, de nombreuses enseignes n'ont plus de jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ARMS, 1-2 Switch, Xenoblade Chronicles 2 et Dragon Ball Xenoverse 2, entre autres, à vendre. Et la situation risque d'empirer dans les prochaines semaines. Décidément...Source : https://www.gonintendo.com/stories/299076-japan-facing-switch-game-shortages