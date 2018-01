- La séquence de la démo de l'E3 2016 est présente mais elle se passe différemment.



- 25% du jeu consiste à utiliser un bateau (C'était du sarcasme mais les voyages en bateau sont bien confirmés)



- On peut réellement couper des arbres avec la hache dans le jeu, à certains moments précis.



- Atreus vous aide davantage dans le jeu quand il devient plus fort.



- Il y a une carte dans le jeu.



- Pas de compteur de combo.



- Cory a joué au jeu du début à la fin un nombre incalculable de fois



- Le jeu contient beaucoup de puzzles et de "quêtes annexes" (L'équipe ne les appellent pas comme ça)



- Pas de thème classique des précédents GOW.



- Confirmation de tenues déblocables



- Le marqueur (indicateur du point ou il faut se rendre) est présent mais optionnel.



- Le jeu sortira quand il sera prêt.

Gameinformer: 102 Questions en rafale sur God of War:Quelques informations intéressantes:Ce tweet de Cory: