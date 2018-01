Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Ce guide sortira au Japon le 20 janvier. Il contiendra une session sur le système de combat, un guide sur les Lames rares, une soluce, des aides pour les quêtes, et la liste des ennemis et des objets, entre autres. Il ne reste plus qu'à espérer que ce Guide sorte aussi chez nous plus tard traduit...Source : https://www.gonintendo.com/stories/299008-xenoblade-chronicles-2-complete-guide-more-details/