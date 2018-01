Six AAA difficilement contournables

Days Gone

Far Cry 5

God of War

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Spider-Man



Trois jeux de combat qui donneront des ampoules

Dragon Ball FighterZ

SoulCalibur VI

Fighting EX Layer



Trois RPG japonais dans le vent

Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age

Ni no Kuni II : L'Avènement d'un Nouveau Royaume

Shin Megami Tensei V



Trois RPG occidentaux à chaud

Kingdom Come : Deliverance

Pillars of Eternity II : Deadfire

The Bard's Tale IV



Trois remasters ou remakes à suivre de près

Age of Empires : Definitive Edition

Shadow of the Colossus

System Shock Remastered Edition



Trois jeux coop à garder dans le viseur

A Way Out

Children of Morta

Monster Hunter World



Trois nouveaux builders en chantier

Dreams

Industries of Titan

Frostpunk



Trois jeux de guerre très tactiques

Into the Breach

Valkyria Chronicles 4

Wargroove



Trois jeux de rythme qui feront bouger bouger

Double Kick Heroes

Persona 5 : Dancing Star Night

Runner3



Trois jeux VR qui feront ressortir le casque

Moss

The Inpatient

Transference



Les jeux qui peuvent vous surprendre

Kingdom Hearts III

Shenmue III

WiLD



Trois jeux 2D bien pixelisés mais pas seulement

Celeste

Dead Cells

Iconoclasts



Trois mandales visuelles en approche

Ghost of a Tale

Ori and the Will of the Wisps

Unruly Heroes



Trois jeux d'auteur qui font réfléchir

Detroit : Become Human

Return of the Obra Dinn

#WarGames



Trois Dark Souls-like qu'on espère aimer

Below

Code Vein

Sinner : Sacrifice for Redemption



Trois bizarreries qui méritent le coup d'oeil

Chuchel

Pikuniku

Wattam



Trois jeux où ça va moissonner, chéri

Dynasty Warriors 9

Yakuza of the North Star

Travis Strikes Again : No More Heroes



Trois jeux PlatinumGames qu'on veut déjà

Granblue Fantasy Project Re: Link

Bayonetta 3

Bayonetta 2



Trois jeux sponsorisés par la section tendresse

Knights and Bikes

Mineko's Night Market

Ooblets



Trois jeux où il va y avoir du sport

Lonely Mountains : Downhill

Onrush

Tennis World Tour

Exclusivité PS4

Exclusivité Switch