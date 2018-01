■Nouvelle confirmation qu'il s'agit d'un reboot en terme de conception, mais une suite directe du troisième opus en terme de trame scénaristique. Kratos est toujours un dieu même s'il essaye de retrouver son humanité.■Dans l'univers de God of War, plusieurs mythologies coexistent mais elles serait séparées géographiquement.■La hache (Leviathan) est le pilier central du combat et est également nécessaire à l'exploration, qui devrait par ailleurs donner accès à pas mal de zones cachées, afin d'y découvrir des secrets ou encore divers objets.■Souhait de l'équipe d'apporter plus d'options en terme de progression du personnage et en situation de combat. Il y aura en effet bien plus d'éléments à prendre en compte par rapport aux opus précédents.■Kratos peut lancer la hache à tout moment et la rappeller pour prendre avantage de sa portée et la capacité de geler certains ennemis à l'impact.■Plusieurs gros ennemis ont des cibles précises sur leur corps. Si vous viser la tête d'un ogre, il sera parfois étourdi. Pour les plus petits ennemis, cela les fera tourner et donc exposer leur dos. Les combats ont en effet une dimension plus tactique.■Certains ennemis peuvent éviter toutes les attaques de mêlée de Kratos, d'autres résistent aux attaques du Leviathan, etc.. Lorsque des ennemis aussi délicats que ceux-là sont réunis en une seule rencontre, vous devez choisir ceux que vous priorisez et la façon de les abattre.■Lancer le Leviathan est aussi un excellent moyen de garder ses distances par rapport aux ennemis dangereux. Alors que le bouclier peut servir en mêlée mais aussi parer les attaques régulières, même si certains ennemis ont des coups qui ne peuvent pas être paré.■Se servir de l'environnement devrait par moment être un élément assez d'important, et offre différents choix aux joueurs pour se sortir de certaines situations. Bien qu'il devrait y avoir d'autres armes, l'équipe ne veut pas trop en dire sur le sujet tout en soulignant que la hache et le bouclier sont vraiment les "stars du show"■Vous avez désormais plus de liberté sur la progression et le style de jeu de Kratos. Votre style de jeu vous permet d'équiper kratos comme vous le souhaitez.■L'une des principales façons de personnaliser votre moveset est par le biais des runes. Ces items peuvent être insérés dans le Leviathan. Une associée à votre attaque légère, et une autre pour l'attaque lourde. Chacune d'elles permet l'utilisation de mouvements spéciaux uniques et peuvent aussi avoir d'autre propriété et portée, y compris la zone d'effet.■Les éléments comme la portée, la durée et le temps de recharge varient selon que l'attaque runique soit légère ou lourde. Comme vous ne pouvez avoir que deux runes à la fois, vous devez choisir celles qui conviennent le mieux à votre style de jeu. Mais vous devez aussi choisir lesquelles vous allez améliorer.■Chaque rune commence avec des stats de base, mais en progressant dans le jeu , vous serez en mesure d'obtenir des choses pour le améliorations. Il y aura beaucoup d'attaques différentes.■D'autres choix sur l'apparence et les capacités des kratos basés notamment sur son armure. Les nouvelles pièces sont fabriquées (ou améliorées) par un système de craft, elles sont également équipées d'une poignée de slots disponibles. La plupart de ces éléments (parmis d'autres) peuvent être améliorés en dépensant l'XP, qui sert également à débloquer de nouvelles compétences.■Il n'y a plus de boutton dédié à l'action de sauter ou nager, mais comme déjà précisé par Santa Monica Studio, Kratos et Atreus voyageront à l'aide de bateaux lorsque ce sera nécessaire■En termes de combat, Atreus est considéré comme une extension du moveset de kratos plutôt qu'un simple compagnon I.A. Le but était en effet de lui permettre d'améliorer les capacités de Kratos sans devenir un handicap ou de voler tous ses kills. La solution était de donner à Atreus deux niveaux de participation au combat:■Actions qu'il entreprend automatiquement, et ceux dont vous lui commandez en appuyant sur carré.■Lorsque vous rencontrer une horde d'ennemis, Atreus reculera et tirera des flèches sans que vous ne fassiez appel à lui. Cependant, si vous voulez son aide avec un ennemi spécifique, il vous faudra d'appuyer sur le bouton pour focaliser son tir. Il faut savoir que ses flèches n'ont pas beaucoup d'effet sur la santé des ennemis, mais au lieu de cela, elles infligent des dégâts d'étourdissements plus importantes.■C'est en effet un élément de plus à prendre en compte dans ce God of War, les ennemis ont désormais deux barres différents affichés au-dessus d'eux, la santé et l'étourdissement.■Atreus lancera des flèches sur les adversaires ce qui aura pour effet de les étourdir, et Kratos pourra alors les attraper. Une fois empoignés, Kratos pourra soit les étriper, soit s'en servir en guise d'armes.■Mais si Atreus attire l'attention de trop d'ennemis à la fois, la conséquence directe est qu'il sera assommé pour le reste du combat vous laissant sans soutien allié.■Tout comme son père, Atreus voit ses capacités s'améliorer au fur et à mesure que vous progressez. Il pourra en effet obtenir de nouvelles compétences,armures et des mouvements spéciaux.■L'équipe souhaite s'éloigner du concept de Kratos consommé par la vengeance et qui détruit tous les dieux.Et ils l'ont donc rendu plus vulnérable. Le seul vrai moment où il devient fou, c'est lorsqu'il enclenche la "Rage Spartiate" qui lui permet d'écraser ses ennemis uniquement par la puissance de ses poings.■Après God of War Ascension, allait être mis en pause avant que Shannon Studstill fasse appel à Cory Barlog pour qu'il pitche quelque chose de grand et de rafraîchissant afin d'obtenir le feu vert pour cet opus.■Concernant l'avenir de God of War, Cory Barlog a évoqué d''autres mythologie dont maya et égyptienne avec pour ambition d'amener dans les années à venir la franchise vers des sommets comme Uncharted ou AC , en ayant un tres gros univers.