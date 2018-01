Mon Bordel Perso

Voir a partir 22m35

Bonjour à tous ! Il y a quelques jours de ça j’ai fais un article sur mes envies sur le prochain jeu Pokémon sur Switch. Et l’aspect qui a fais le plus de débat est le système combat : doit-on rester sur le tour par tour traditionnel ? Ou dans l’action rpg avec une espèce de système d’atb dynamique ?Cette semaine, je suis tombé sur la vidéo d’un gameplay d’EDGE OF ETERNITY, un jeu de rôle japonais créé par des Français ! (Cocorico !) J’étais déjà tombé dessus à l’époque sur la chaine d’At0mium mais j’avais oublié son nom.Un aspect du système de combat m’a attiré l’œil : le déplacement. Pendant les combats les personnages ont la possibilité de se déplacer dans une zone qui est découpée en case hexagonales. Ces déplacements permettent d’éviter des attaques de zone. Bien sûr, on ne peut pas aller sur une case où se trouve un ennemi ou un élément du décor.On peut imaginer un principe similaire à Pokémon, ou s’avancer vers son adversaire permet d’effectuer des attaques physiques, ou encore reculer en arrière pour se préparer et effectuer une attaque spéciale. Certaines attaques toucheraient que des zones précises, et on aurait la possibilité de les éviter si on a bien anticipé avant.On peut aussi imaginer que certaines attaques ont dés effets sur le terrain, par exemple lance-flamme provoquera un incendie sur certaines cases, et si notre Pokémon le traverse, soit volontairement où pousser par une attaque, aura le statut bruler.On gardera toujours l’aspect stratégique, mais cette fois le joueur devra d’avantage s’impliquer. Personnellement, ayant jouer à toutes les version Pokémons, le système de combat actuel est limité, même si les mega évolutions et les capacités Z ont apportés un peu de fraicheur. Je pense que ce système serait un bon compromis entre le tour par tour et le combat en temps réel.Je sais Game Freak va garder son systéme de combat actuel, mais un spin off avec se systéme je dis pas non.