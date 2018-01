Comme l'indique son nom complet, SteamWorld Heist Ultimate Edition embarque toutes les améliorations et contenus additionnels apportés au jeu de base, sorti en 2015 sur 3DS avant d'être adapté sur une demi douzaine d'autres plates-formes. Affiché dans une belle HD sur l'écran de la Switch ou de votre télé, il est naturellement plus beau que sur la portable à deux écrans de Nintendo, mais aussi parfaitement fluide. En mode nomade, on profite également d'une prise en main alternative entièrement tactile et très agréable à utiliser si la configuration stick/boutons ne vous convient pas. Il est aussi possible de changer le type de visée (directe ou relative), d'afficher une mini-carte ou de passer les déplacements, entre autres options de confort appréciables. Le fait d'avoir intégré les objets, les missions et le personnage jouable du DLC The Outsider à la progression générale est aussi une bonne façon de découvrir le jeu, surtout si l'on a fait SteamWorld Dig 2 juste avant.