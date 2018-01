Exclusif Switch (sur console)., en apportant suffisamment de jolies trouvailles pour charmer jusqu'aux fanatiques les plus repus. Grâce à sa direction artistique enchanteresse où le pixel est roi, le second titre de Castle Pixel charmera à coup sûr les aventuriers nostalgiques en quête d'un paradis perdu. En revanche, difficile d'être véritablement surpris, tant Blossom Tales pratique la révérence presque outrancière envers la série dont il singe tous les codes. Pour peu que l'on accepte en ces termes le contrat, cela fera bien longtemps que l'on avait pas écouté sans l'interrompre un vieux monsieur nous raconter une histoire...Destructoid 8/10Hardcore Gamer 4/5Cubed3 8/10

Who likes this ?

posted the 01/05/2018 at 03:46 PM by nicolasgourry