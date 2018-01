Voici une Information autour du jeu Shadow of the Colossus sur Ps4 :Sony Europe diffuse un nouveau comparatif ici :De quoi voir le travail effectué depuis la version Ps2. Pour rappel, cette version Ps4 sortia le 07 février prochain...Source : https://www.true-gaming.net/home/359020/

Who likes this ?

posted the 01/05/2018 at 02:30 PM by link49