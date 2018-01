Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Deux Bundle Ps4 Slim seront commercialisés au Japon le 26 janvier prochain.La Dualshock Ps4 Collector sera également commercialisée seule. Et pour finir voici des Images du DevilJho :De quoi pimenter la chasse...Source : http://www.4gamer.net/games/384/G038421/20180105150/

Who likes this ?

posted the 01/05/2018 at 01:20 PM by link49