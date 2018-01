Je vous propose ici un condensé de mon test de Stikbold! sur Nintendo Switch, vous épargnant les divers modes de jeu et le détail de chacun d'eux. Mais si cela vous intéresse, tout est disponible sur mon blog perso :Bien que Stikbold! soit un jeu très axé multijoueur, il n’en demeure pas moins qu’il propose de base un mode Histoire, avec un scénario que l'on peut faire en solo. Eh oui ! Qui l’eut cru ? Le menu principal propose donc plusieurs options que je détaille un peu plus bas. Pour lors, laissez-moi vous offrir un bref résumé du début de l’histoire qui démarre avec le coach dans son bureau. On constate que plusieurs coupes d’or sont disposées sur une étagère mais leur dernier trophée est en argent. L’an passé l’équipe, composée de Björn et Jérôme, s’est donc contentée de la seconde place, situation qui ne convient pas au coach et qui est bien décidé à récupérer cette année une coupe en or. Débute alors votre échauffement mais voilà que Heidi et son équipier Poul (vos adversaires pour la finale) se font kidnapper au gymnase par le Diable. En fait c’est juste un gars déguisé en diable, bref. Cette situation convient parfaitement à votre coach car de ce fait vous êtes assuré vainqueur de la finale. Mais Björn n’est pas d’accord avec ce procédé, il ne veut pas gagner de la sorte et part à la poursuite du ravisseur.Les commandes de jeu sont assez simples, peu de touches sont mises à contribution. On peut dire que la prise en main est immédiate : ZL pour esquiver/attraper, ZR pour lancer/pousser, le stick gauche pour se déplacer et le stick droit pour viser/incurver. Sachez qu’on peut aussi remplacer ZL par B et ZR par Y ou A. Faisons un peu le point sur les règles de bases requises dans Stikbold! qui exige de frapper le joueur adverse avec la balle pour l’éliminer du jeu. Une fois touché, le joueur est étourdi, du coup si vous le touchez à nouveau il est alors éliminé de la manche en cours. Le but est d’être le dernier joueur en lice sur le terrain afin de remporter la manche et donc 1 point. Par contre, une fois éliminé, on peut gêner les autres joueurs, on se retrouve alors en dehors de l'arène et via des actions diverses on influe sur le terrain en envoyant une oie, des balles, une machine de cirage et j'en passe...Mais il est assez drôle de voir que bien souvent il faille voir au-delà des règles de base car certains niveaux demanderont d’expulser votre adversaire de la plateforme. Il ne faut pas hésiter à pousser les joueurs qui ont ou non la balle pour tenter de les mettre hors course, les sortir de la plateforme ou les envoyer sur la route, tout dépend des niveaux. Comme le veut la règle de la balle au prisonnier, il peut être judicieux d’attraper un tir adverse plutôt que de l’esquiver car vous pouvez ainsi réaliser une contre-attaque rapide (via ZL+B). Il existe d’ailleurs d’autres petites astuces : vous pouvez envoyer une superball bien plus puissante qu’un simple lancer (maintenir ZR+Y ou A), vous pouvez utiliser le stick droit afin d’améliorer vos déplacements et ainsi votre précision de tir, ce qui vous permet de vous éloigner d’un joueur tout en le visant.Du coup, après plusieurs sessions de jeu, faites aussi bien en solo qu’en multijoueur (avec mes enfants notamment), je peux vous dire que le charme opère et ce à bien des niveaux. Déjà, le jeu est intégralement traduit en français, ce qui nous permet de bien comprendre les divers échanges entre les personnages. Ensuite, le rendu graphique est très coloré, cela fait penser à un dessin animé je dirai, avec des personnages aux membres du corps cubiques. Mais n’ayez crainte, c’est vraiment très bien fait, cela donne un côté loufoque au niveau des animations et de la réalisation en elle-même. On apprécie tout aussi bien les mimiques de chaque personnage, qui disposent tous de leur propre caractère et style vestimentaire. Le côté musical est bien adapté au style du jeu et se fond bien en arrière-plan, ne venant pas surplomber l’action. Niveau maniabilité, je n’ai rien à redire, c’est instinctif et le personnage réagit sans accroc...Plus d'info et vidéo de gameplay sur