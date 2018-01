Bonjour à tous.Tout d'abord, j'aimerais vous dire à tous une très bonne année 2018, je n’étais pas beaucoup disponible ces temps-ci, mais maintenant que j’ai retrouvé ma vie quotidienne, je peux maintenant me remettre au travail et espérer vous régaler d’articles très qualitatives tout au long de l’année et j’espère que vous serez très nombreux à vouloir me soutenir dans cette démarche libérale pour l’honneur de GamekyoMais pour l’instant, j’ai un gros sujet qui me tracasse à propos de l’énigmatique prochain Nintendo Direct de Janvier. Si j’ai déjà sous-entendu qu’on allait avoir un Direct ce mois-ci ( merci EA… ), je ne m’attendais pas à ce point à autant de rumeurs bâclés alors qu’on vient à peine de commencer l’année.Tout d’abord, il y a eu cette grosse boulette de la part d’Amazon ( qui, de mon point de vue, a merdé considérablement quand il s’agissait de garder sa langue bien au chaud… ) qui nous a listé plus d’une quinzaine de jeux non-annoncés ( encore ) prêts à être révélés d’ici les prochains jours, et pour moi, c’est de là que ce sont parti les rumeurs trop stressantes pour la plupart, et d’autres surhypés qui ont fini par se transformer en de regrettables navets qui bafouillent la patience et la confiance de nombreux fans sensibles de Nintendo. Explications :Primo, on parle des spéculations sur la date de diffusion du prochain Direct, si quelque uns des infatigables leakers ne se sont pas gênés de nous faire croire que le prochain Direct c’est pour le 11 Janvier ( je pense notamment à cette sinistre abrutie d’Emily Rogers qui été censé se reconvertir dans les jeux vidéo alors que non, elle continue à nous lâcher des spéculations aussi fragile que du Spéculoos ) alors que rien encore a été confirmé officiellement, d’autres se sont décidément mis à faire grimper les rumeurs sur un autre niveau. L’exemple flagrant fut celle d’une rumeur « insistant « du fait qu’on aurait le Direct pour… hier, alors qu’au final bien sûr, cette information s’est révélé fausse et que l’image allégée à cette rumeur n’a rien pu faire pour laver l’honneur de l’auteur derrière ce « fake news «, mais c’est contenté de la tâcher encore plus…( Mais jusqu’où les rumeurs sont prêts à aller quand ils se reposent trop sur les épaules d’Amazon ? Sérieusement, il est évident que cela puait le fake à plein nez )Secundo, on parle des jeux annoncés pour le Direct, ce qui nous ramène directement à la bourde d’Amazon, donc apparemment on aurait 18 jeux ( pour être exacts ) prêts à être montré durant le Direct, mais qui vous dis sincèrement que Nintendo serait capable d’en montrer plus tout comme ils peuvent décider d’en montrer moins ? Imaginez qu’un gros leak vient d’émerger sur la toile alors que Nintendo n’a toujours pas confirmé la venue d’un Direct, que ferait Nintendo lui-même dans ce genre de situation ? Pour prouver délibérément que ce soit un fake, ils peuvent très bien décider de montrer autre chose que ceux mentionnés dans le leak, et disons que le Direct soit prévu donc pour le 11 Janvier, imaginez que cela pourrait être soit avant, soit après ! Bien sûr, la plupart des Directs de nos jours dont diffusés aussi bien un Jeudi qu’un Vendredi, mais dans ces cas-là vous me comprenez, hein ? Voilà pourquoi je vous dis, qu’il vaut mieux être surpris qu’être habitué, comprenez qu’on doit totalement ignorer les leaks et les prétendues rumeurs et qu’il faut s’attendre que à du officiel, du concret, de la part de personnes dignes de confiance.Pour finir, et cela ne représente que mon avis personnel, il est évident que Nintendo doit nous sortir un Direct ( d’envergure cela va de soit ! ) le plus vite possible pour rassurer la plupart des sceptiques sur la forme de 2018 pour la Switch, qui à l’air assez désuète pour le moment, donc je pense qu’il est presque évident qu’on aura un Direct la semaine prochaine ça c’est sûr à 99% mais quand même, le fait qu’ils veulent vendre 20 millions de Switch durant l’année 2018-2019, franchement, cela revient au fait qu’ils doivent avoir plusieurs system-sellers ( on l’espère ) en stock et que Nintendo compte bien confirmer un véritable suivi à la Switch, sans compter l’aide précieuse des éditeurs tiers auxquels on espère de fracassantes annonces de leur côté.J’ai vraiment de grands fantasmes pour le Direct, et je n’espère ne pas être considérablement déçu du résultat final, Nintendo sait qu’ils ne doivent surtout pas décevoir, compte tenu du fait qu’il ne fait jamais rien comme les autres, et de cet évidence on se quitte avec l’espoir de repartir les yeux pleins d’étoiles pour 2018.