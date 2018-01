Voici des Rumeurs autour du jeu The Legend of Zelda : Link's Awakening :Le développement du Remake du jeu The Legend of Zelda : Link's Awakening aurait débuté en 2016. Sa sortie sur 3DS en 2018 marquerai les 25 ans du jeu, et les 20 ans de la version DX. Le jeu utiliserait le moteur du jeu The Legend of Zelda : Link Between Worlds, et aurait du contenu exclusif. Une Edition Special serait prévue, ainsi que des Bundles 2DS...Source : https://www.resetera.com/threads/amazon-lists-18-unannounced-nintendo-switch-game-skus-tba-at-nintendo-direct.13501/page-70#post-2831580