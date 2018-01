Voilà petite refléxion, ça fait un moment que Rocksteady font des offre d'emplois sur Twitter, et nul doute que la team boss sur un nouveau jeu, qui pourrait bien être Batman, ou...un autre jeu, et concernant cet autre jeu les Tortues Ninja serait un beau candidat.De plus, nos chers Tortues vont arriver le mois prochain dans Injustice 2 (pour rappel NRS, et Rockstady font parti de la même famille quasiment, les 2 studios sont de Warner Bros), ça serait peut être une sorte de préparation de terrain pour le jeu Tortue Ninja? (s'il existe biensur), j'irais même jusqu'a dire et si le modèle des Tortue Ninja dans Injustice 2 est le modèle de celui du jeu dont travaille Rockstready? Car faut avoué que la DA est assez similaire aux jeux Arkham, mais après modèle porté ou non c'est qu'un détail qui ne changera pas grand chose à l’hypothèse d'une possibilité d'un nouveau jeu TMNT annoncé bientôt par Rocksteady.Biensur,Alors?