Tous est dans le titre, je crois que c'est 25% de réduction pour ARMS et 30% pour 1,2 switch sur l'eshop...



En tous cas nintendo étais le dernier éditeur pour lequel j' acheté day one en démat...



Et la j'ai reçu un coup de poignard dans le coeur.



Donc voilà c'est fini, eux aussi n'on plus de respect pour les acheteurs day one...