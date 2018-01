Viewtiful Joe est typiquement le genre de jeux ou l'on s'éclate de suite.Le jeu est pas très long mais est super bien foutu dans son déroulement.Le jeu est découpé en 7 missions et un peu comme certains jeux à l'ancienne, il vaut mieux connaître les niveaux et augmenter son power up. Et ça passera crème.Au début, notamment à partir de la mission 2, faudra refaire quelques fois les niveaux pour en apprendre toute les subtilité. Surtout que les points de sauvegardes sont hyper espacées.Donc si vous perdez toute vos vies vous recommencé au début de la mission et perdrez tous les checkpoint gagné.Mais pas grave c'est ça qui est bon avec VJ, on apprend, on se lasse jamais de les refaire et on l'on a un réel sentiment de satisfaction lorsque on termine la mission.Les ennemis ont un design très réussi pour certains, même si on a l'impression par moment qu'ils ont bien souvent une même base.Les boss sont plutôt variés mais les premiers sont loin d'être difficile, même si c'est l'éclate de les affronter. Ils ont tous un style bien distinct et faut bien faire attention au début.La DA est vraiment superbe, perso j'adore.La musique sans être exceptionnelle est très entraînante et colle à merveille au jeu.Le gameplay est la force du jeu. Au fur et à mesure, on apprend de nouvelles capacité et malgré leur nombre plutôt important, ils sont d'une simplicité folle à sortir et à enchaîner.Les boutons R1 et L1 pour ralentir et accélérer le temps, permettent en plus de mieux défoncer les adversaires, de passer divers obstacles, de diverses manières. C'est vraiment très varié à ce niveau.Franchement ce jeu est un réel coup de coeur.J'ai l'opus PS2 et le framerate est nickel. Un excellent portage de la version GameCube.Bref une pépite, si vous l'avez jamais fait et que vous êtes adeptes de jeux à l'ancienne et de jeux d'arcade je vous le conseille à 200%.