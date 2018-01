Cette semaine encore les sorties sont minimes en quantités sur l'eShop Nintendo Switch. On compte ce jour 4 jeux ajoutés au catalogue avec parmi eux, NBA Playgrounds Enhanced Edition qui est donc une mise à niveau complète du jeu de base avec une taille inférieure à la précédente et du contenu additionnel, Pic-a-Pix Deluxe accompagné aussi de contenu additionnel ou encore Rock'N Racing Grand Prix et j'en passe. Sur ce, je vous laisse découvrir l'intégralité des sorties du jour en images...