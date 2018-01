Voici une Information autour de la Saga Bayonetta :Reggie Fils-Aime aurait déclaré que Nintendo travaille actuellement avec les éditeurs-tiers pour proposer plus de jeux sur Nintendo Switch. Il aurait également déclaré que Nintendo sortirait en 2018 des jeux issus de leur franchises comme Kirby ou Bayonetta. Cela voudrait donc dire que la Saga Bayonetta appartient désormais à Nintendo...Source : https://twitter.com/mochi_wsj/status/948902333609525248

posted the 01/04/2018 at 05:11 PM by link49