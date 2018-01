Jeux Video

Je place ça là faute de manière pour le moment.Apparemment, et ça a été relayé par ResetEra, Nintendo US aurait demandé gracieusement à plusieurs journalistes s'ils pouvaient reprendre des quotes de leurs tests depour des intentions publicitaires.Hors, le jeu date de 2013.Et la version Nintendo Select est déjà disponible partout depuis un moment.Du coup, les mecs se posent la question de l'utilité de tout ça.- Une suite ?- Un portage Switch ?- Un lien avec la rumeur d'un A Link's Awakening 3DS ?Notons que ça peut AUSSI être une simple nouvelle campagne de pub à la con (bundle 2DS + le jeu pour profiter de la hype de Breath of the Wild).C'est possible.Mais petit believe quand même