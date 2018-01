Volume 2 de l'ouvrage PERSONA. DERRIÈRE LE MASQUE, cet ouvrage sera entièrement dédié au dernier épisode de la série de jeu de rôle : Persona 5. Un titre qui a connu un très grand succès et qui est sorti en 2017. Le livre reviendra sur les coulisses de la création du jeu, son histoire et son gameplay.

posted the 01/04/2018 at 03:48 PM by leblogdeshacka