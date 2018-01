Disponible depuis quelques jours sur l'eShop Nintendo Switch, Stikbold! Une aventure de balle au prisonier - Deluxe est aujourd'hui à l'honneur pour une nouvelle session JeGeekJePLAY ! Je vous propose ici une vidéo de gameplay à 3 joueurs du mode de jeu intitulé Roue du Tapage. Le but de ce mode est de participer à une sorte de jeu télévisé où une roue tourne afin de choisir l'épreuve dans laquelle les joueurs s'affrontent. Sur ce, je vous laisse visionner cette session de jeu d'un peu mois de 20 minutes...

posted the 01/04/2018 at 03:36 PM by jegeekjeplay